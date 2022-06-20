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В Калининградской области рассказали о путях обхода санкций

11:15
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Литва с 18 июня запретила транзит ряда товаров

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал решение Литвы с 18 июня прекратить транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
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Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

"Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки", - сказал Лысков в беседе с РИА "Новости".

Ранее глава комиссии Совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что, если Евросоюз не исправит ситуацию, у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами.

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