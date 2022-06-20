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Нарышкин предложил написать в школьных учебниках о борьбе Донбасса за независимость

11:59
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Нарышкин возглавляет Российское историческое общество

Борьба жителей республик Донбасса за независимость должна войти в школьный курс истории в российских учебных заведениях. Такое мнение в понедельник, 20 июня, высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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Глава РИО подчеркнул, что неким смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в России является историко-культурный стандарт. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

По мнению Нарышкина, "на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса".

Интеграция Донецкой и Луганской народных республик в наше единое историко-культурное пространство, как и сохранение памяти о текущих событиях в Донбассе и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу, цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопросы о специальной военной операции России по защите республик Донбасса могут появится в заданиях Единого государственного экзамена. Однако это может произойти в будущем — в 2022 году все задания для ЕГЭ уже были сформированы и отредактированы.

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