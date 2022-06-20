Экс-начальнику Радиотехнических войск ВКС России дали пять лет колонии

Андрей Кобан осужден за взяточничество

Московский гарнизонный военный суд в понедельник, 20 июня, приговорил бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России Андрея Кобана к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Судья счел доказанным факт получения Кобаном взятки в размере почти 17 млн рублей имуществом и услугами в виде отдыха вместе с семьей в Крыму и приговорил его по ч. 6 ст. 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере").

Помимо лишения свободы Кобан лишен звания генерал-майора запаса и приговорен к конфискации имущества на сумму 11 млн рублей в счет погашения ущерба.

Поскольку у осужденного имеются несовершеннолетние дети, а также с учетом признания вины и оказания содействия следствию суд решил не назначать Кобану еще и штраф, сообщает ТАСС.

В январе Кобану было предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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