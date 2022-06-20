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Ракетой "Оникс" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области

11:36
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Уничтожена станция управления беспилотниками "Байрактар"

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что ВС РФ ракетой "Оникс" был нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожена станция управления беспилотниками "Байрактар".

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Кроме того, стало известно, что средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, перехвачены девять снарядов РСЗО "Ураган" в Харьковской области и ДНР.

Российская авиация уничтожила локатор подсвета и наблюдения украинского ЗРК С-300 и одну установку "Бук-М1".

Также сообщается, что за месяц боев одна механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными более 2100 человек. На Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град".

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