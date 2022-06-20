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Евросоюз продлил санкции против Крыма

11:58
  • понедельник
  • 20 июня 2022

До 23 июня 2023 года

Европейский союз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2023 года, говорится в сообщении на сайте ЕС.

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"Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - сказано в тексте.

В рамках ограничений европейским физлицам и организациям запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя, инвестировать в ряд экономических секторов региона. Также санкции касаются торговли и туристического сектора.

Референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией прошел на полуострове после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В нем приняли участие более 80% избирателей, более 96% которых высказались за воссоединение.

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