Вице-мэр Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований

Компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний по девяти направлениям исследований

Нейросети уже более двух лет помогают московским радиологам анализировать лучевые снимки. Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше 6 млн исследований.

"Мы внедряем цифровые сервисы, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. При этом благодаря расширению возможностей умных алгоритмов количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось", - сообщила Ракова.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году. Компьютерное зрение применяли для диагностики пневмонии и определения степени поражения легких, затем количество направлений расширили. Теперь сервисы помогают врачам находить на компьютерной томографии признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии. Кроме того, искусственный интеллект позволяет выявить патологии легких на рентгенографии и флюорографии, а на маммографии - рак молочной железы.

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