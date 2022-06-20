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ФСБ предотвратила теракт в Забайкалье

12:13
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Террорист готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов

ФСБ предотвратила нападение на сотрудников правоохранительных органов в Чите. Теракт готовил сторонник запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам".

После совершения теракта он планировал выехать в Сирию, чтобы присоединиться к группировке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков у террориста изъяты 2 самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, 3 гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенная религиозная литература.

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