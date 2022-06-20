В Калининграде опровергли риск дефицита товаров

Литва запретила транзит через свою территорию

Дефицита потребительских товаров в Калининградской области из-за запрета на транзит ряда товаров со стороны Литвы не будет. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Запрет затрагивает, в частности, строительные материалы, металлы, цемент.

Однако власти Калининградской области заверили, что нехватка товаров в регионе в связи с решением литовских властей не предвидится, сообщает ТАСС.

Ранее глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что власти региона намерены перераспределять цепочки по товарам, транзит которых попал под запрет со стороны Литвы, с учетом паромов и в целом водного пути доставки.

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