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Брюссель отверг влияние санкций против России на ситуацию с продовольствием

12:39
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Санкции не затрагивают продукты, утверждает Жозеп Боррель

Европейские санкции не касаются поставок удобрений и продовольствия из России. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По утверждению главы евродипломатии, все желающие покупать продовольствие и удобрения у России могут это делать совершенно свободно.

Вместе с тем Боррель отметил опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода в мире, особенно в государствах Африки, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика в современном мире становится заложницей мировой политики. Он пояснил, что именно Вашингтон и Брюссель не дают оплатить удобрения, застраховать суда, которые подходят под загрузку. В результате цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за ошибок, которые были допущены политиками за последние несколько лет.

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