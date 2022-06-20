Медведев: размораживать отношения с США пока не надо

Они "в точке нуля по Кельвину"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу перспектив продления СНВ-3.

"Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он добавил, что "есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме".

"Ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало", - заключил Медведев.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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