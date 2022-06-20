"Нарушение всего и вся": Кремль оценил блокаду Калининграда

Литва запретила транзит через свою территорию между Калининградом и остальной Россией

Решение литовских властей запретить транзит через свою территорию товаров между Калининградской областью и остальной частью России — беспрецедентное, оно "является нарушением всего и вся". Об этом в понедельник, 20 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве понимают — это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Однако и "это тоже считаем незаконным". Он подтвердил, что российские власти считают такие действия элементом блокады.

Песков подчеркнул серьезность ситуации и необходимость глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот анализ проведут в течение предстоящих нескольких дней, сообщает "Интерфакс".

Ранее Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Запрет затрагивает, в частности, строительные материалы, металлы, цемент.

Однако власти Калининградской области заверили, что нехватка товаров в регионе в связи с решением Вильнюса не предвидится.

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