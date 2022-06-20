ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нарушение всего и вся": Кремль оценил блокаду Калининграда

13:02
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Литва запретила транзит через свою территорию между Калининградом и остальной Россией

Решение литовских властей запретить транзит через свою территорию товаров между Калининградской областью и остальной частью России — беспрецедентное, оно "является нарушением всего и вся". Об этом в понедельник, 20 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Калининградской области рассказали о путях обхода санкций
Литва начала экономическое удушение Калининградской области

Представитель Кремля отметил, что в Москве понимают — это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Однако и "это тоже считаем незаконным". Он подтвердил, что российские власти считают такие действия элементом блокады.

Песков подчеркнул серьезность ситуации и необходимость глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот анализ проведут в течение предстоящих нескольких дней, сообщает "Интерфакс".

Ранее Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Запрет затрагивает, в частности, строительные материалы, металлы, цемент.

Однако власти Калининградской области заверили, что нехватка товаров в регионе в связи с решением Вильнюса не предвидится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Товарный поезд
Товарный поезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.