"Нарушение всего и вся": Кремль оценил блокаду Калининграда

Литва запретила транзит через свою территорию между Калининградом и остальной Россией
Решение литовских властей запретить транзит через свою территорию товаров между Калининградской областью и остальной частью России — беспрецедентное, оно "является нарушением всего и вся". Об этом в понедельник, 20 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в Москве понимают — это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Однако и "это тоже считаем незаконным". Он подтвердил, что российские власти считают такие действия элементом блокады.
Песков подчеркнул серьезность ситуации и необходимость глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот анализ проведут в течение предстоящих нескольких дней, сообщает "Интерфакс".
Ранее Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Запрет затрагивает, в частности, строительные материалы, металлы, цемент.
Однако власти Калининградской области заверили, что нехватка товаров в регионе в связи с решением Вильнюса не предвидится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"