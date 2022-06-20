Песков опроверг намерение привлечь силы ОДКБ к спецоперации

Таких планов нет

Вариант привлечения к специальной военной операции России по защите республик Донбасса сил Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) не рассматривается. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что создание ОДКБ себя оправдало, поскольку организация имеет большое значение в современном мире. ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность.

В связи с этим развитие ОДКБ является одним из российских приоритетов в области внешней политики, сообщает РИА Новости.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов 6 июня заявлял, что миротворцы ОДКБ не появятся на освобожденных территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации России. Тогда Дмитрий Песков отмечал, что ничего не может сказать по этому вопросу, поскольку не располагает соответствующими данными.

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