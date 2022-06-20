В Кремле прокомментировали возможность отказа от плавающего курса рубля

ЦБ свою позицию уже озвучил чуть ранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в понедельник заявил, что возможный отказ от плавающего курса рубля - это экспертная дискуссия.

"Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс, по мнению регулятора, должен оставаться плавающим.

"Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс", - сказала она.

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