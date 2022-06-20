ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали возможность отказа от плавающего курса рубля

13:01
  • понедельник
  • 20 июня 2022

ЦБ свою позицию уже озвучил чуть ранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в понедельник заявил, что возможный отказ от плавающего курса рубля - это экспертная дискуссия.

Белоусов назвал комфортный курс рубля
Расходы российского бюджета вырастут на 3 трлн рублей

"Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс, по мнению регулятора, должен оставаться плавающим.

"Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс", - сказала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обмен валют
Обмен валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.