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Минск предложил Белоруссии и России создать суверенную финансовую систему

13:49
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Предлагается полностью отказаться от использования иностранных валют

Союзному государству Белоруссии и России необходимо создать полностью суверенную финансовую систему. Такое мнение в понедельник, 20 июня, выразил заместитель председателя Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
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Белорусский политик заявил, что двум государствам уже давно пора отказываться от использования иностранных валют, выстраивая собственную систему расчетов для оплаты торговых поставок и для создания полностью суверенной финансовой системы.

По словам Савиных, в этой области кроются "серьезные ресурсы и резервы устойчивого отраслевого развития и источники долгосрочных инвестиций".

В 2021 году товарооборот Белоруссии и России достиг рекордных 38 млрд долларов и демонстрирует тенденции к устойчивому рост, однако "мы по-прежнему считаем товарооборот в долларах", цитирует Савиных ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил в качестве приоритета в сотрудничестве со странами СНГ подключение банков государств – участников СНГ к системе передачи финансовых сообщений Банка России. А также – организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами.

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