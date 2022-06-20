Минск предложил Белоруссии и России создать суверенную финансовую систему

Предлагается полностью отказаться от использования иностранных валют

Союзному государству Белоруссии и России необходимо создать полностью суверенную финансовую систему. Такое мнение в понедельник, 20 июня, выразил заместитель председателя Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Белорусский политик заявил, что двум государствам уже давно пора отказываться от использования иностранных валют, выстраивая собственную систему расчетов для оплаты торговых поставок и для создания полностью суверенной финансовой системы.

По словам Савиных, в этой области кроются "серьезные ресурсы и резервы устойчивого отраслевого развития и источники долгосрочных инвестиций".

В 2021 году товарооборот Белоруссии и России достиг рекордных 38 млрд долларов и демонстрирует тенденции к устойчивому рост, однако "мы по-прежнему считаем товарооборот в долларах", цитирует Савиных ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил в качестве приоритета в сотрудничестве со странами СНГ подключение банков государств – участников СНГ к системе передачи финансовых сообщений Банка России. А также – организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами.

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