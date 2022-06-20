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В Думе назвали отрицательную сторону ипотеки

14:12
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Жилье не становится более доступным

В России необходимо решать задачу роста цен на жилую недвижимость. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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По словам депутата, стоимость квадратного метра — главный стимулирующий фактор, при этом в паспорте национального проекта нет этого параметра, "направленного хотя бы на неповышение цен на квадратные метры".

Разворотнева заявила, что ипотека подстегивает спрос на жилье, при этом расходуются бюджетные средства, однако жилье дорожает и не становится более доступным.

В качестве специальной задачи нужно, как минимум, ставить если не уменьшение стоимости, то борьбу с ростом цен на жилую недвижимость, цитирует депутата АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить процентную ставку по льготной ипотеке до 7%. Глава государства напомнил гражданам, которые хотят воспользоваться этой льготой, о сроках: условия будут действовать до конца 2022 года. По его словам, при этом максимальные суммы кредитов сохраняются.

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