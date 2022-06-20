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Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД России

13:42
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Вильнюс ранее ввел запрет на железнодорожный транзит в Калининградскую область

Министерство иностранных дел России сообщило в понедельник о вызове временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене.

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"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД, Москва расценивает провокационные меры литовской стороны как открыто враждебные.

"Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", - также подчеркнули в ведомстве.

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