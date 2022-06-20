Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД России

Вильнюс ранее ввел запрет на железнодорожный транзит в Калининградскую область

Министерство иностранных дел России сообщило в понедельник о вызове временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене.

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД, Москва расценивает провокационные меры литовской стороны как открыто враждебные.

"Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", - также подчеркнули в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"