В Москве установили мемориальную доску в честь Людмилы Вербицкой

Памятный знак разместили на историческом здании президиума Российской академии образования

Мемориальную доску в честь выдающегося филолога Людмилы Вербицкой установили сегодня в Москве. Памятный знак разместили на историческом здании президиума Российской академии образования в центре столицы.

Людмилу Алексеевну по праву считали непререкаемым авторитетом и лучшим в стране специалистом по русскому языку. В конце 50-х она с отличием закончила филфак Ленинградского университета, затем осталась работать старшим лаборантом, а в середине девяностых была назначена ректором. И стала первой женщиной, которая возглавила вуз. При ней были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. В 2008 году Вербицкая заняла почётный пост президента университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"