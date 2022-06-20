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В Москве установили мемориальную доску в честь Людмилы Вербицкой

14:54
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Памятный знак разместили на историческом здании президиума Российской академии образования

Мемориальную доску в честь выдающегося филолога Людмилы Вербицкой установили сегодня в Москве. Памятный знак разместили на историческом здании президиума Российской академии образования в центре столицы.

Людмилу Алексеевну по праву считали непререкаемым авторитетом и лучшим в стране специалистом по русскому языку. В конце 50-х она с отличием закончила филфак Ленинградского университета, затем осталась работать старшим лаборантом, а в середине девяностых была назначена ректором. И стала первой женщиной, которая возглавила вуз. При ней были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. В 2008 году Вербицкая заняла почётный пост президента университета.

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Мемориальная доска в память о российском филологе Людмиле Вербицкой
Мемориальная доска в память о российском филологе Людмиле Вербицкой
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