Свиблово - территория отдыха: как идет благоустройство северо-востока Москвы

Проекты выбрали сами жители

Свиблово - один из самых зелёных районов столицы - превращается в территорию отдыха. Скверы, парки, дворы сейчас активно благоустраивают. Проекты выбрали сами жители. Уникальный природный ландшафт сохраняют, при этом делая его максимально комфортным для горожан.

Свиблово этой весной превратилось в один большой строительный полигон. Впрочем, местные жители на шум не ропщут: такая реконструкция давно назрела.

"Мы ждали этого давно. Это одно из любимых мест жителей Свиблово. Это дорога к храму, к Яузе", - рассказала Татьяна Прохорова.

"Младший сын учится в школе, и мы после окончания учебы обычно гуляем. Я думаю, что львиную долю времени после школы мы будем проводить здесь", - говорит Дмитрий Фомин.

Как будет выглядеть Свиблово, определяли не директивой чиновников – местные жители сами выбрали будущий облик своего района.

"В общественном обсуждении на портале "Активный гражданин" принимало участие более 15 тысяч человек. И абсолютным большинством поддержали это благоустройство. Более 80% людей поддержали это", - заявил Андрей Алексеев, глава управы района Свиблово.

В Свиблово много почти вековых деревьев. Тополя строители на время работ заботливо помещают в деревянные ограды. Здесь вообще бережно относятся к зелени.

Капустинский пруд привели в порядок ещё в прошлом году. Водоём полностью осушили, почистили и наполнили заново. Зелень все это время хранили в питомнике. После работ, которые строители называют не иначе как спецоперацией.

Пусть купаться в нем и нельзя, но песчаные берега – приятная возможность позагорать вдалеке от моря. Теперь место вокруг пруда – одно из самых популярных в округе. Здесь можно встретить и спортсменов на пробежке, и мам с детьми, и тех, кто только собирается устроить личную жизнь.

- Делают очень хорошо. Молодцы ребята. Мы ждем только побыстрей, чтобы нам женихов найти.

Масштабное благоустройство идет по всему северо-востоку. В столице не найти двух одинаковых парков. Тот, что находится вдоль улиц Мелиховская и Белозерская – тоже индивидуальный проект. Уникальный природный ландшафт строители сохранят, одновременно сделав его комфортным для жителей, которые тоже сами определяли, что хотят здесь видеть.

"Они просили себе сделать место, где они могли бы проводить общественные мероприятия. Для этого здесь будет обустроена сцена с возможностью подключения аудиоаппаратуры, чтобы жители могли собраться, послушать музыку, повеселиться, потанцевать", - заявил руководитель проектной организации Алексей Леонов.

В соседних дворах меняют асфальт и укладывают новые бордюры. Впрочем, долго терпеть неудобства жителям северо-востока не придется. Реконструкция районов должна завершиться до конца этого лета.

Иван Колесников, Андрей Пашутин, Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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