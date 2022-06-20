Участники акции "Паркарт" спасут московские деревья от гибели

Волонтеры рисуют на поврежденных стволах, превращая их в шедевры

Искусство как лекарство. В Москве волонтёры спасают от гибели деревья. Рисуют на повреждённых стволах, превращая их в шедевры. Это не только красиво, но ещё и продлевает жизнь дубам, берёзам и клёнам, не давая им сгнить.

Длиннохвостая синица - в жанре русской лаковой миниатюры. Сказочные и мультяшные персонажи рождаются на глазах у всех в лесу. Для художников пленэр - дело привычное, они часто рисуют на природе. Но тут работать приходится еще и на весьма необычных холстах - живых.

"Да, тяжелее, потому что тут есть фактура. Но будем приспосабливаться. Это первый мой опыт такой", - сказала художница Дарья Мясищева.

Дарья и Ирина - не просто художники. Они лекари - спасают деревья. Это целая технология. Специалисты Мосприроды сначала находят "пострадавших" - стволы с так называемыми морозобойными повреждениями - участками, оставшимися без коры.

"Обрабатывают эти участки, зачищают от грязи, пыли, мха, выравнивают наждачной бумагой, покрывают водоотталкивающей грунтовкой и сверху наносят еще слой белой акриловой эмали", - рассказала сотрудник Мосприроды Людмила Михайлова.

Получается такой своеобразный защитный лейкопластырь. А следом к работе приступают художники. Использовать они могут только акриловые краски.

"Они водонепроницаемые, то есть таким образом создается специальный защитный барьер на дереве, который не пропускает влагу, не пропускает болезни", - сообщила художница Ирина Лебедева.

Работы потом покрывают еще и защитным лаком. Такие художества совершенно безопасны и даже полезны для дерева - позволяют остановить его дальнейшее разрушение. А всем гуляющим поднимают настроение. Проект "Паркарт", в котором участвуют художники-волонтеры, стартовал еще в 2016 году в Измайлове.

"За шесть лет он приобрел, скажем так, общемосковскую географию. И сейчас можно встретить рисунки на деревьях на двенадцати особо охраняемых природных территориях. И количество рисунков у нас превышает более 200", - заявила Вера Струкова, заместитель руководителя "Мосприроды".

Будут постоянно появляться и новые. Попробовать себя в этом искусстве можно даже непрофессиональным художникам, оставив заявку и эскизы своих работ на сайте Мосприроды.

Картины на деревьях - как и любой стрит-арт, конечно, не долговечны. Теряют краски, смываются дождем. А иногда становятся меньше от того, что пострадавший участок снова затягивается корой.

Юлия Богоманшина, Вячеслав Казаков, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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