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Спасение замурованного в опоре моста в Битцевском лесу кота сняли на видео

15:09
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Котика могут назвать Мостиком

Настоящая спасательная операция проходила сегодня Битцевском лесу. Там из балки строящегося моста пытались достать кота.

Животное, видимо, забралось туда ночью. Рабочие незваного гостя не заметили и поставили на конструкции заглушки. Но хвостатому пленнику повезло - его вопли услышали местные жители. Вместе с волонтерами они несколько дней подкармливали кота через узкую щель, и звонили во все инстанции. Сегодня утром сотрудники строительной компании, наконец, распилили мост. Вот только из-за стресса животное долго не решалось покинуть свое убежище. И пока кота доставали, он покусал своих спасителей.

"Будем искать его хозяев, если они есть. Есть предположение, что, возможно, это домашнее животное. Если не будет найден хозяин, кто то из моих товарищей, может быть, и я, возьмет это животное. Сейчас думаю над тем, какое дать ему имя. Один из вариантов - Мостик", - говорит волонтер Михаил Силаев.

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