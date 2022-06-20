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Как работает диагностический поезд в московском метро

15:02
  • понедельник
  • 20 июня 2022

За год он обследовал шесть тысяч километров путей

Шесть тысяч километров путей обследовал в столичном метро уникальный диагностический поезд "Синергия-2" за последний год. Каждую ветку он проходит по три раза в месяц.

Вагоны оснащены множеством приборов, внутри вместо пассажирских сидений - рабочие столы с мониторами. На них специалисты и видят результаты обследования всей инфраструктуры. Так, тепловизор подскажет, где в тоннеле перегрев и нужно заменить кабель или провести срочный ремонт, а ультразвук поможет определить аварийный участок железнодорожного пути.

"Самое главное, чтобы рельсы лежали ровно, чтоб не было раскачки вагонов. С помощью ультразвука их проверяют на наличие мелких дефектов", - заявил Алексей Павлов, заместитель начальника центра диагностики и мониторинга дирекции инфраструктуры московского метрополитена.

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Диагностический поезд московского метро "Синергия-2"
Диагностический поезд московского метро "Синергия-2"
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