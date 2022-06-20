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В Московском зоопарке родились птенцы редких белоплечих орланов

15:12
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Но пока они мало похожи на величественных птиц

В Центре воспроизводства Московского зоопарка в семье редких белоплечих орланов родились два птенца. Правда, сейчас они мало похожи на своих величественных родителей. Бело-бурое оперение и жёлтый клюв появятся только к концу года, а пока птенцы покрыты чёрным пухом.

Родители кормят потомство сами, причём серьёзной пищей: мясом и рыбой. Участие человека сведено к минимуму: орланы агрессивны к чужакам и своих детей защищают любой ценой.

В этой паре действительно крутым нравом отличается мать, отец же более миролюбив.
 

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Птенцы орлана
Птенцы орлана
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