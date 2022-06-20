Водитель автобуса, насмерть сбивший ребенка и сбежавший с места ДТП, задержан

Его нашли спустя несколько часов после аварии

В Подмосковье задержан водитель автобуса, который накануне вечером насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Ленинском районе. С места аварии мужчина скрылся, найти его удалось спустя несколько часов. Сегодня МВД опубликовало видео допроса водителя.

- Девушке пульс проверяли, она насмерть была уже. Вызвали скорую.

- Вы вызывали скорую?

- Сказал пассажирке, чтоб скорую вызывала. Она вызвала скорую. Она уже мёртвая была, а я испугался и убежал.

- Алкогольную продукцию сегодня употребляли?

- После аварии - да. У меня стресс был. Когда спрятался, там в холодильнике водка была и коньяк. 3-4 рюмки выпил.

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