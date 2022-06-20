Собянин осмотрел строительство станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Открытие станции позволит улучшить транспортное обслуживание более 120 тысяч жителей одноименного района

В столице идёт активное строительство Большой кольцевой линии московского метро. Восточный участок сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, он посетил строящуюся станцию "Нагатинский затон". Её открытие позволит улучшить транспортное обслуживание более 120 тысяч жителей одноимённого района. Ежедневно станцией смогут пользоваться свыше 15 тысяч человек, снизится нагрузка на платформу "Коломенская". В целом, строительство Восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" вышло на финишную прямую. Открыть новые платформы планируют в следующем году.

"Восточный участок БКЛ построен уже на 93 процента. Высокая, достаточно, готовность. Все тоннели проложены, идёт монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы и, конечно, это важный участок - он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает четыре радиальных направлений, действующих линий метро, ожидаемый участок для москвичей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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