Минздрав указал на рост фармацевтического рынка в России

Капитализация составляет около 2 триллионов рублей

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что фармацевтический рынок страны уверенно растет.

"Его капитализация составляет около 2 триллионов рублей. В натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты", - добавил замглавы Минздрава (цитата по РИА "Новости").

По его словам, почти 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу.

Прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%, также рассказал замминистра.

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