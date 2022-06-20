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Минздрав указал на рост фармацевтического рынка в России

14:10
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Капитализация составляет около 2 триллионов рублей

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что фармацевтический рынок страны уверенно растет.

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"Его капитализация составляет около 2 триллионов рублей. В натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты", - добавил замглавы Минздрава (цитата по РИА "Новости").

По его словам, почти 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу.

Прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%, также рассказал замминистра.

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