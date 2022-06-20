Путин назвал удовлетворительной ситуацию в Мурманской области

Одна из проблем - безработица

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области. Андрей Чибис доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и перспективных проектах.

"Андрей Владимирович, в целом ситуация у вас вполне удовлетворительная, ВВП растёт, промышленное производство, даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка, в целом все хорошо. Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем", - заявил президент России Владимир Путин.

"Я прокомментирую про безработицу. Она традиционно выше, это правда, хотя у нас чуть меньше пяти тысяч безработных и 27 тысяч вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу. Большое число безработных - это жёны военнослужащих, у которых мужья служат, они традиционно стоят. Но это ни в коем случае не должно нас останавливать", - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис также рассказал, что за последние три года на 30 процентов увеличились суммы инвестиций. Выросли и реальные доходы жителей. Благодаря налоговым льготам область стала лидером по количеству резидентов в Арктической зоне. Ещё один стратегический вопрос - Мурманский транспортный узел. Строительство нового порта на Западном берегу Кольского залива будет завершено в следующем году. Больше, чем наполовину готова и железная дорога.

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