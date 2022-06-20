Москвичам пообещали жаркие и солнечные выходные

До этого в столичном регионе будут идти дожди

Погода в столичном регионе в конце рабочей недели, начавшейся 20 июня, даст старт долгожданным жарким и солнечным выходным дням. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.

Синоптик сообщила, что во вторник, 21 июня, очередное возмущение на линии атмосферного фронта вызовет ливневые дожди с грозами. Температура воздуха едва дотянет до 17-19 градусов.

В среду прогнозируется уже 20-25 градусов тепла . Дожди в течение суток будут носить кратковременный характер.

В четверг облаков на небе станет меньше, благодаря этому воздух вновь прогреется до 25 градусов.

К пятнице, 24 июня, начинающий пробивать себе дорогу в центральные регионы Европейской части России гребень высокого атмосферного давления. Облака рассеются, а столбики термометров пойдут в рост, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с приходом астрономического лета, которое наступит 21 июня в 12:14 по московскому времени, обычно увеличивается температура. В разных регионах пик летней жары приходится на разные сроки. В Москве это в среднем 25-30 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"