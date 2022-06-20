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Москвичам пообещали жаркие и солнечные выходные

14:48
  • понедельник
  • 20 июня 2022

До этого в столичном регионе будут идти дожди

Погода в столичном регионе в конце рабочей недели, начавшейся 20 июня, даст старт долгожданным  жарким и солнечным выходным дням. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.
Европу накрыла аномальная жара

Синоптик сообщила, что во вторник, 21 июня, очередное возмущение на линии атмосферного фронта вызовет ливневые дожди с грозами. Температура воздуха едва дотянет до 17-19 градусов.

В среду прогнозируется уже 20-25 градусов тепла . Дожди в течение суток будут носить кратковременный характер.

В четверг облаков на небе станет меньше, благодаря этому воздух вновь прогреется до 25 градусов.

К пятнице, 24 июня, начинающий пробивать себе дорогу в центральные регионы Европейской части России гребень высокого атмосферного  давления. Облака рассеются, а столбики термометров пойдут в рост, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с приходом астрономического лета, которое наступит 21 июня в 12:14 по московскому времени, обычно увеличивается температура. В разных регионах пик летней жары приходится на разные сроки. В Москве это в среднем 25-30 июля.

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