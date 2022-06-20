ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония запретит частным лицам ввозить санкционку из России

14:35
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Запрет вступит в силу 10 июля

Власти Эстонии с 10 июля устанавливают запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в налогово-таможенном департаменте прибалтийского государства.
Евросоюз продлил санкции против Крыма

Принятое решение в ведомстве объяснили "принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход".

Под запрет попали алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения и ряд других товаров.

Эстонские власти подчеркнули, что нарушение санкций объявляется преступлением, по таким фактам будет проводиться расследование полицией безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала себя реалистом и признала, что вводить санкции в отношении России на уровне ЕС становится всё труднее. В частности, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее", заявила политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эстонско-российская граница
Эстонско-российская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.