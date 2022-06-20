Эстония запретит частным лицам ввозить санкционку из России

Запрет вступит в силу 10 июля

Власти Эстонии с 10 июля устанавливают запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в налогово-таможенном департаменте прибалтийского государства.

Принятое решение в ведомстве объяснили "принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход".

Под запрет попали алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения и ряд других товаров.

Эстонские власти подчеркнули, что нарушение санкций объявляется преступлением, по таким фактам будет проводиться расследование полицией безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала себя реалистом и признала, что вводить санкции в отношении России на уровне ЕС становится всё труднее. В частности, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее", заявила политик.

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