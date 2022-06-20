ООН сократит размер пайков беженцам

Причем сразу вдвое

Как пишет в понедельник агентство Bloomberg, Всемирная продовольственная программа ООН сократит размер продовольственных пайков беженцам почти наполовину.

"Мы вынуждены принять полное отчаяния решение сократить продовольственные пайки для беженцев, которые полагаются на нас в своем выживании", - сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

По его словам, связана ситуация с продовольственным кризисом.

Согласно оценкам ООН, в наибольшей степени пострадают от сокращения продовольственных пайков в Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде.

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