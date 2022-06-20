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Аксенов: сухопутной части Крыма ничего не угрожает

15:00
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Вся сухопутная часть полуострова прикрыта ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что рисков для газоснабжения полуострова нет.

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Ранее ВСУ нанесли три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении.

"Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крыма нет", - отметил Аксенов.

Он при этом добавил, что средств ПВО в Крыму достаточно - вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в том числе Крымский мост.

Известно, что на вышках "Черноморнефтегаза" в момент ударов находились 109 человек, 21 человек уже эвакуирован.

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