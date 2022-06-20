Аксенов: сухопутной части Крыма ничего не угрожает

Вся сухопутная часть полуострова прикрыта ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что рисков для газоснабжения полуострова нет.

Ранее ВСУ нанесли три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении.

"Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крыма нет", - отметил Аксенов.

Он при этом добавил, что средств ПВО в Крыму достаточно - вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в том числе Крымский мост.

Известно, что на вышках "Черноморнефтегаза" в момент ударов находились 109 человек, 21 человек уже эвакуирован.

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