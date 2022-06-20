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Каждый восьмой украинец покинул страну после начала спецоперации России

15:15
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Об этом рассказал Владимир Зеленский

Более 5 млн граждан Украины покинули страну с начала специальной военной операции России. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

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По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Украины составляла около 40,9 млн человек. Соответственно, по данным Зеленского, страну покинул практически каждый восьмой житель.

По утверждению президента Украины, более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу, сообщает ТАСС.

Ранее в ООН рассказали, что количество людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило 100 млн человек впервые за всю историю. Ситуация на Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев, сообщили в международной организации.

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