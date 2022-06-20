В Госсовете допустили новое снижение ставки по льготной ипотеке

Президент поручил опустить ее до 7%

Ставка по льготной ипотеке на новостройки при необходимости может быть в дальнейшем уменьшена и установлена ниже уровня 7%. Это следует из материалов, представленных вице-премьером России Маратом Хуснуллиным на заседании комиссии Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде.

Согласно документу, в соответствии с поручением главы государства предлагается снизить ставку по льготной ипотечной программе до 7% с дальнейшим снижением (при необходимости) в целях исполнения поручения президента.

При этом в 2022 году прирост ипотечного портфеля должен быть не ниже уровня 2021 года, когда показатель составлял 2,5 трлн рублей.

За первые пять месяцев 2022 года прирост ипотечного портфеля в России составил 655 млрд рублей. Это на 20% меньше уровня аналогичного периода 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить процентную ставку по льготной ипотеке до 7%. Эти условия будут действовать до конца 2022 года, при этом максимальные суммы кредитов будут сохранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"