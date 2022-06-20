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Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга

15:10
  • понедельник
  • 20 июня 2022

До пандемии сумма была на 50% меньше

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о расходах на обслуживание долга страны.
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"Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то триллион 400 миллиардов рублей", - сказал глава Минфина (цитата по РИА "Новости").

По его словам, до пандемии сумма была на 50% меньше.

"В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень", - уточнил министр.

Он добавил, что Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня - говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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