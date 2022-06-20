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Умер народный артист СССР Адомайтис

15:17
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Актер скончался на 86-м году жизни

Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни. О кончине литовского актера сообщает ТАСС со ссылкой на портал LRT.

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"На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера", - известило литовское издание.

Адомайтис – известный актер, сыграл множество ролей как на сцене, так и в китно. Звания народного артиста СССР он был удостоен в 1985 году.

Фильмом, после которого Регимантас Адомайтис приобрел всесоюзную известность, стала картина Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать". Зрителю актер запомнился также ролями в лентах  "Зеленый фургон", "Из жизни отдыхающих", "Американская трагедия", а также "Трест, который лопнул" - телефильму по рассказам О'Генри.

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