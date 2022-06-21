Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Львам пора задуматься об отпуске, а Козерогам – о переменах в личной жизни
Овны
Ремонт или другие масштабные домашние дела выйдут на повестку дня. Но из-за неудачного положения Луны все это может вызвать стресс: отложите старт на другой день!
Тельцы
Покупка автомобиля, телефона или другой техники в ближайшие 4 недели будет удачной. Также вы можете пойти учиться на права или начать осваивать новые маршруты.
Близнецы
В ближайший месяц вам будет везти в деньгах, поэтому есть смысл отказаться от отпуска до 20-х чисел июля. Сейчас самое время зарабатывать, скорее включайтесь в процесс!
Раки
С днем рождения! Это случилось: Солнце перешло в ваш знак сегодня утром. Это означает, что звезды готовы вкладываться в ваши личные проекты, не стесняйтесь!
Львы
Пишите заявление на отпуск: сейчас самое подходящее время! Уровень энергии все равно не позволит вам хватать звезд с неба, а вот отдых будет очень кстати.
Девы
Если вы давно мечтаете стать топовым блогером или звездой местных вечеринок, можно начинать! Солнце поможет привлекать к себе внимание практически без усилий.
Весы
Июнь ассоциируется с отдыхом, морем и песочком под ногами, но для вас это не всегда так. В этом году работать будет гораздо выгоднее, чем отдыхать, делайте выбор!
Скорпионы
Абитуриентам и студентам, слушателям курсов звезды несут хорошие новости. У вас будет достаточно сил и усидчивости, чтобы показать прекрасные результаты.
Стрельцы
Ваши финансовые интересы будут противоречить велению сердца или желанию любимого человека побыть с вами. Но не спешите отказываться от денег ради любви – попробуйте перенести работу на более подходящее время.
Козероги
Настало время перемен в личной жизни, которой вы в последнее время мало уделяли внимания. Имейте в виду: впереди целый месяц подходящих дат для свадьбы или помолвки.
Водолеи
Даже если с деньгами у вас негусто, все равно постарайтесь организовать себе отдых в наступающем месяце. В крайнем случае найдите в своем городе хорошего массажиста или спа-салон.
Рыбы
Вы будете на седьмом небе, если отправитесь на море или начнете по выходным ездить к ближайшему водоему. Вода исцелит тело от усталости, а душу от воспоминаний.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"