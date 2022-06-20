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Москва вошла в тройку лидеров российских регионов по соотношению зарплат к ценам

15:19
  • понедельник
  • 20 июня 2022

В тройке лидеров также - ЯНАО и Магаданская область

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга регионов по индексу социального благополучия, который отражает соотношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Также в первую тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

В ЯНАО при средней зарплате в 119510 рублей потребительская корзина стоит 23705,7 рубля. Средняя зарплата в Москве составляет 114701 рубль при стоимости потребительской корзины в 27744,3 рубля. В Магаданской области — 109 110 руб. и 26 850,3 руб., соответственно.

В ТОП-10 также вошли Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.

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