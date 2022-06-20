Неофициально этот запрет действовал с момента начала спецоперации

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам до особого уведомления запрещено посещать здание парламента, пишет газета Guardian.

"Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения", - говорится в материале.

Неофициально этот запрет действовал с момента начала спецоперации России на Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Как в конце мая отметил Келин, официальный Лондон всеми силами продолжает гнать Киев по тропе войны не дает с нее свернуть, озвучивая все новые инициативы.

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