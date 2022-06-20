Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Кирилла Рыльского

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 13-летнего Кирилла Рыльского.

У Кирилла острый монобластный лейкоз. Мальчик перенёс тяжёлый курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Лечение дало результат, но возникли осложнения. И теперь, чтобы помочь организму Кирилла справиться с недугом, необходима срочная посттрансплантационная терапия. Но стоит она очень дорого.

Слова благодарности от мамы Кирилла: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Мы безмерно благодарны всем, кто помог нашему сыну! Сбор закрыт, и мы переходим к следующему этапу на нашем пути к выздоровлению. Лечение Кирилла долгое и сложное, но с Вашей поддержкой оно стало возможным! Наша семья говорит огромное Вам спасибо от всего сердца! Спасибо, что Вы есть! Я очень надеюсь и верю, что Вы будете с нами рядом и дальше, продолжая поддерживать нас. Ваша забота придает сил идти к нашей заветной цели! Дорогие друзья, Вы дали Кирюше шанс на здоровое и счастливое будущее. Это так ценно для нас! Пусть все Ваши желания всегда исполняются, а цели достигаются. Здоровья Вам и процветания!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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