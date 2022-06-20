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"Грады" и "Ураганы" проведут стрельбы в Калининградской области

15:46
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Начинаются учения Балтфлота

Сотни огневых задач предстоит выполнить ракетчикам и артиллеристам армейского корпуса Балтфлота во время учений, которые начинаются в Калининградской области. Запланированы стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", сообщили в пресс-службе флота.

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"В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика", минометов "Поднос" и другого артиллерийского вооружения", - сказано в сообщении.

Будет отработано выполнение нормативов по развертыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке. В маневрах на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано около 1 000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, приводит сообщение Балтфлота "Интерфакс".

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