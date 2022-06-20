Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Никиты Гири

Мальчику требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали средства на лечение 15-летнего Никиты Гири.

У Никиты редкая генетическая болезнь - миелодиспластический синдром. Это заболевание крови, при котором нарушена нормальная работа костного мозга. Мальчику провели операцию по пересадке стволовых клеток, но организм принимает их с трудом. Необходим курс сопроводительной терапии. Однако препараты стоят очень дорого.

Слова благодарности от мамы Никиты: "Произошло чудо: наш сбор закрыт! Как же трудно передать словами наши эмоции и чувства! Я пишу и пытаюсь осмыслить это, но слезы радости мешают…Низкий материнский поклон всем отзывчивым людям, кто нам помог, вложил частичку себя, откликнулся и протянул нам руку помощи! Сейчас у Никиты прошел очень сложный и тяжелый этап лечения — трансплантация костного мозга в одной из лучших клиник России, НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге, где работают профессионалы своего дела! Благодаря собранной Вами сумме мы можем приобрести необходимые дорогостоящие лекарства и успешно пройти посттрансплантационное лечение! А это значит, мы приближаемся к нашей мечте о выздоровлении сыночка и его возвращению к прежней жизни! Огромное Вам всем спасибо за доброту и милосердие! Пусть Вам всем всегда сопутствуют удача, здоровье и счастья! Пусть Ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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