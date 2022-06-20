Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

Российские военные продолжают ликвидировать инфраструктуру ВСУ

С самого утра под непрерывным огнём националистов находится Донецк. За несколько часов в разных частях города взорвались более полусотни снарядов. Бьют боевики из орудий натовского калибра, а также из "Градов". В результате серии массированных атак пострадали 4 человека, в том числе ребенок, разрушены жилые дома, практически уничтожена городская больница, несколько тысяч человек остались без света.

Как прошедшая ночь, так и сегодняшний день в Донецке - под аккомпанемент украинской артиллерии. Снаряды разрываются в районе Шахтерской площади. Под огнём - Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы города. Азотный. Из-за обстрелов ограничивают движение транспорта. Взрывы зачастую идут с интервалом в одну-две минуты. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Судя по всему, ВСУ ведёт обстрелы не только артиллерией, потому что жители Донецка сообщают о работе систем противовоздушной обороны. Над городом проходят российские штурмовики Су-25 - наносят удары по украинским позициям.

Непосредственно на линии соприкосновения украинские укрепрайоны, которые возводились последние восемь лет, разрушают миномётами. Эти кадры - с передовой в районе Авдеевки. Корректировка огня ведётся с воздуха.

А вот так с помощью РСЗО "Ураган" российские военные уничтожают оборонительные сооружения, технику, пункты управления противника. Воздушная разведка беспилотниками "Орлан-10" вскрыла замаскированные позиции. Информацию передали на командный пункт артиллерии. При ударе применяют осколочно-фугасные боеприпасы. Чтобы разрушить бетонные укрепления националистов.

В российском Министерстве обороны сообщили, что береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесён удар по аэродрому Арциз одесской области. Сообщается об уничтожении двух беспилотников "Байрактар" и станции их управления.

В Луганской народной республике союзные войска освободили поселок Тошковка под Северодонецком. Сергей из Одесской области. Служил по контракту в 57-й бригаде ВСУ с июня прошлого года. Был водителем. "Ни комбат, ни командир роты не знали где наши позиции. Где люди стоят. Так как силы неравные были, я сложил оружие и сдался в плен", - рассказал он.

Освобождение Тошковки позволит отрезать Лисичанск от снабжения с юга. Единственная дорога теперь под контролем. Киевские военачальники подтвердили своё полное поражение в Метёлкино. Это тоже под Северодонецком.

Началось освобождение Малой Камышевахи, где сгруппировались польские наемники. Сложности для штурма традиционные. Свои укрепрайоны боевики оборудовали в жилых кварталах.

Дмитрий Гусев, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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