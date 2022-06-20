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Блокада Калининграда: причины и последствия

18:14
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Россия потребовала незамедлительной отмены этих рестрикций

Временная поверенная в делах Литвы была в понедельник вызвана на Смоленскую площадь. В МИД ей был заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит через литовскую территорию в Калининградскую область.
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Стоп-кран российскому железнодорожному транзиту Литва нажала без официального предупреждения. Москва немедленно выразила свой протест: на Смоленскую площадь экстренно вызвали временного поверенного соседней страны Виргинию Умбрасене. Дипломату непрозрачно дали понять: действия Вильнюса Москва расценивает только как провокацию.   

Шлагбаум российским поездам Литва опустила 18 июня, ровно в полночь. Транзит запрещён углю, металлу, стройматериалам - это почти половина грузов, ввозимых в Калининградскую область. Москва ждёт от Еврокомиссии объяснений и напоминает: включить красный свет российскому транзиту - значит грубо нарушить протоколы самого ЕС. Ведь Брюсселю прибалтийские страны обещались соблюдать правила свободного транзита.

От комментариев официальный Вильнюс долго отказывался. И вот сегодня робко признался, что запрет был введен после тщательных консультаций с ЕС. По его словам, позиция Еврокомиссия одобрила ограничение российского транзита в рамках пятого пакета санкций.

Россия, в свою очередь, готова ответить. Но её ответы будут весьма болезненны для соседей, предупреждает Москва. Литва, по заключению той же Еврокомиссии, сейчас в списке стран с критическим уровнем нищеты. И решение даже частично остановить транзит товаров ей же вернется бумерангом. Ведь для граждан Литвы транзит в российский регион всё это время был неплохим источником заработка.

"Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется", - заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В Калининграде считают ситуацию неприятной, но решаемой. Литовский демарш на жителях региона не отразится: российские грузы в регион решено отправлять морем. Дополнительные суда выйдут в течение недели.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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