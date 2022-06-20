Строительство восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

Собянин осмотрел строительство станции БКЛ "Нагатинский Затон"

На финишную прямую вышло строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро от "Каширской" до "Нижегородской". Открыть новые платформы планируют уже в следующем году. В понедельник ход работ на будущей станции "Нагатинский Затон" проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. Её открытие позволит улучшить транспортное обслуживание более 120 тысяч жителей одноимённого района. Ежедневно станцией смогут пользоваться свыше 15 тысяч человек.

Станция Большой кольцевой линии "Нагатинский затон" почти готова, а это значит, что одноименный район - полуостров, окруженный водой с трех сторон, - получит собственную станцию. Что, в принципе, было сложно представить. Чтобы проложить себе путь под землей, строителям пришлось провести здесь особую гидроизоляцию.

"Была применена металлоизоляция. Это особый вид металлоизоляции, который используется при сильном напоре воды. Эта изоляция обеспечила и жесткость конструкции, и ее устойчивость к воздействию соответственно воды", - рассказал генеральный директор "МИП Строй №1" Константин Маслаков.

Станцию мелкого заложения фактически проложили сквозь воду. Вместо получасовой поездки до ближайшей "Коломенской", у жителей района Нагатинский теперь метро в шаговой доступности. Единственный вестибюль обеспечит выход пассажиров на Коломенскую улицу, к остановкам и жилой застройке. Дизайну станции отвели особое значение. Оформление выбирали в ходе открытого международного конкурса. Архитекторы обещают, что эта станция будет чем-то напоминать музей района. Рыбной теме здесь отведут особое внимание.

Одна из самых ярких станций БКЛ. Ее главное украшение - настенные мозаики в виде рыб. Их собирали из гранита, мрамора и цветных камней. И всего их будет здесь 12. Именно столько видов рыб обитает в "Нагатинском затоне".

Новая станция "Нагатинский затон" входит в восточный участок БКЛ. Его строительство было начато в 2018-м. Длина почти 11 километров. И всего 4 станции. Кроме "Нагатинского затона", это "Печатники", "Кленовый бульвар" и "Текстильщики". А общая строительная готовность всего восточного участка БКЛ больше 80%. Открыть новые станции обещают уже в следующем году. Об этом сегодня заявил мэр Москвы.

"Высокая достаточно готовность. Все тоннели проложены. Идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. И, конечно, это важный участок. Он обслуживает 6 районов Москвы, разгружает 4 радиальных направления действующих линий метро. Такой достаточно ожидаемый участок для москвичей", - заявил Собянин.

К открытию новой станции метро планируется благоустроить прилегающую территорию. Здесь обещают построить собственное "Зарядье". "Здесь будет небольшой парк, по своей площади соизмеримый с парком "Зарядье", здесь будут детские площадки, спортивные площадки, скамейки и освещение уличное будет красивое", - пояснил исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк.

Для пешеходов обустроят наземные переходы, а в перспективе возведут подземный переход через Коломенскую улицу. Кроме того, в планах – строительство парящего пешеходного моста через Нагатинский затон, который обеспечит быстрый и удобный доступ к метро. Благоустройство коснется и жилых домов. В программу реновации в районе Нагатинский Затон включены 54 хрущевки, в которых проживают больше 13 тысяч человек. Три дома уже построены. Сегодня жителям показали еще одну новостройку на улице Речников. Двухсекционный дом возведён по индивидуальному проекту. В новостройке - 187 просторных квартир. Сергей Собянин пообщался с будущими новосёлами.

"В Нагатинском Затоне не так много реноваций. Но всё равно 54 дома. 54 пятиэтажки постепенно снесём. Три уже дома ввели. Ещё один дом достраивается. Работаем, чтобы вам здесь комфортнее было. Две станции метро строим", - отметил Собянин.

Новые дома, благоустроенные улицы и метро. Сегодня Нагатинский затон словно переживает второе рождение.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"