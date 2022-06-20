Депутат МГД: Перевод в онлайн услуги по признанию садовых домов жилыми будет востребован жителями ТиНАО

Москва последовательно переводит услуги, связанные с жильем, в цифровую сферу

На территории поселений ТиНАО большое число дачников давно перешли в статус постоянно проживающих. Перевод в онлайн услуги по признанию садовых домов жилыми будет востребован жителями округа, заявил депутат Могордумы Александр Козлов.

"Очень важно, чтобы эти строения имели статус законных, в этом случае вам будут доступны все операции с этим жильем - его можно будет застраховать, продать, подарить, передать по наследству без проблем", - сообщила парламентарий АГН "Москва".

Депутат напомнил, что дачная амнистия, заработавшая в 2006 году, сильно облегчила жизнь многим россиянам. Данной возможностью уже воспользовались 14 миллионов граждан, и спрос на эти госуслуги сохраняется.

"Москва делает следующие шаги - последовательно переводит услуги, связанные с жильем, в цифровую сферу, чтобы процедуры были максимально удобными для жителей", - заявил Александр Козлов.

На сегодняшний день 70% услуг в жилищной сфере столицы оказываются в электронном виде.

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