ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Битцевском парке москвичи спасли замурованного кота

18:27
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Волонтеры и местные жители развернули целую операцию по спасению

В понедельник в Битцевском лесу проходила спасательная операция. Там из балки строящегося моста доставали кота. Он забрался в полые трубы, а рабочие не заметили животное и поставили заглушки. Четвероногий пушистик оказался в западне, но своими истошными криками привлёк к себе внимание. Местные жители и волонтёры, после того как конструкции моста распилили, долго уговаривали кота покинуть своё убежище.

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Спасение кота
Спасение кота
Спасение кота
Спасение кота
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.