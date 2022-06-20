В Битцевском парке москвичи спасли замурованного кота

Волонтеры и местные жители развернули целую операцию по спасению

В понедельник в Битцевском лесу проходила спасательная операция. Там из балки строящегося моста доставали кота. Он забрался в полые трубы, а рабочие не заметили животное и поставили заглушки. Четвероногий пушистик оказался в западне, но своими истошными криками привлёк к себе внимание. Местные жители и волонтёры, после того как конструкции моста распилили, долго уговаривали кота покинуть своё убежище.

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной

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