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Реакция на результаты парламентских выборов во Франции

18:26
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Эксперты видят "значительное поправение" французского электората

Коалиция Эммануэля Макрона потерпела фиаско на парламентских выборах. Сторонники действующего президента потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании. Теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату. В перспективе это грозит общей дестабилизацией политической обстановки во Франции. Кто отобрал голоса у правящей коалиции и чем недовольны избиратели?

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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