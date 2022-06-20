Реакция на результаты парламентских выборов во Франции

Эксперты видят "значительное поправение" французского электората

Коалиция Эммануэля Макрона потерпела фиаско на парламентских выборах. Сторонники действующего президента потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании. Теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату. В перспективе это грозит общей дестабилизацией политической обстановки во Франции. Кто отобрал голоса у правящей коалиции и чем недовольны избиратели?

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"