ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия открывает границу для туристов из России

16:17
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Ограничения снимут 30 июня

Антиковидные ограничения на перемещение через границу Финляндии граждан третьих стран продлеваться не будут. Органы здравоохранения страны пришли к выводу, что медицинских оснований для жестких мер больше нет, сообщили в финском МВД.

Финляндия решила отгородиться от России
Финляндия пресекла "бензиновый туризм" с Россией

"Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Финские власти поясняют, что пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы - паспорт и, при необходимости, визу. Финские визы выдаются в России с 2021 года. Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик на российско-финской границе.            

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Туризм в Финляндии
Туризм в Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.