Финляндия открывает границу для туристов из России

Ограничения снимут 30 июня

Антиковидные ограничения на перемещение через границу Финляндии граждан третьих стран продлеваться не будут. Органы здравоохранения страны пришли к выводу, что медицинских оснований для жестких мер больше нет, сообщили в финском МВД.

"Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Финские власти поясняют, что пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы - паспорт и, при необходимости, визу. Финские визы выдаются в России с 2021 года. Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик на российско-финской границе.

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