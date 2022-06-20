Блокированные на "Азоте" боевики начали вывешивать белые флаги

Положение у них плачевное

Блокированные на химкомбинате "Азот" в Северодонецке украинские боевики на некоторых участках просят о переговорах. Они начали вывешивать белые флаги, понимая, что положение у них плачевное, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

Подполковник сообщил, что на днях боевики пытались через реку Северский Донец наладить снабжение с помощью плотов и маленьких лодок. Однако это, по словам Марочко, капля в море – войска брошены своим командованием, так что офицерам приходится идти на переговоры. По данным подполковника, войска ЛНР общаются с некоторыми украинскими командирами на открытых частотах.

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