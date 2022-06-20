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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии противодействие санкциям

18:20
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Глава правительства России прибыл в Минск

Свой рабочий день глава правительства провёл в Минске. Туда Михаил Мишустин прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает "ТВ Центр".
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А начался визит российского премьера в Белоруссию с посещения предприятия Амкодор. Оно выпускает более 120 моделей спецтехники и комплектующие к ним. Во время экскурсии по заводу Михаил Мишустин осмотрел цех сборки, компонентную базу и площадку с готовой продукцией.

Стоит отметить, что несколько предприятий компании работают в России. И сейчас удалось в рамках импортозамещения практически все детали производить на своих заводах. Также премьер посетил филиал Российского экономического университета имени Плеханова. По итогам визита он поручил проработать вопрос о создании новых бюджетных мест и новых мест в студенческом общежитии вуза.

А после Михаил Мишустин провёл встречу со своим коллегой - премьером Белоруссии Романом Головченко. Главы правительств обсудили союзные программы и противодействие западным санкциям.

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