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Путин подписал указ о помощи пострадавшим от пожаров в Сибири

17:15
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Пособия выплатят и родственникам погибших

Пострадавшим и родственникам погибших в результате природных пожаров в Сибири окажут материальную помощь. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Поручение главы государства должно быть исполнено до 1 июля.

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"Высшим должностным лицам Красноярского края, Кемеровской области - Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей до 1 июля 2022 г. обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поясняется, что финансовая помощь будет оказана гражданам в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а также россиянам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров. Единовременное пособие выплатят членам семей граждан, погибших в результате пожаров стихийного бедствия. Также правительство совместно с Центробанком до 1 сентября проработает вопрос о реструктуризации задолженности по кредитам пострадавших граждан. Кроме того, кабмин вместе с региональными властями обеспечит социальную поддержку тех, кого пожары лишили жилья.

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